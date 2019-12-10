Asgari ücret 2020 zam oranı ne kadar? İşte asgari ücret tahmini ve teklifler
2020 yılı Asgari Ücret görüşmelerinin ikincisi bugün Türk-İŞ'in ev sahipliğinde yapılıyor. Asgari Ücret 2020 yılında ne kadar olur sorusunun yanıtı bu ayın sonunda ortaya çıkacak. İşte masaya gelen asgari ücret teklifleri:
2020 yılı Asgari ücreti için zam pazarlığı devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020 yılı asgari ücretini belirlemek için 2 Aralık'ta yaptığı ilk toplantının ardından bugün TÜRK-İŞ'in ev sahipliğinde ikinci toplantısını yapıyor. İkinci toplantı saat 14.00'da başlarken 7 milyon çalışanın aklında yeni asgari ücretin ne kadar olacağı sorusu var.
Aralık ayının son haftasında yeni asgari ücret açıklanmış olacak. İşçi ile işveren temsilcileri arasında kıyasıya bir pazarlığa sahne olan görüşmelerde Türk-İş başkanı Ergün Atalay, rest çekebilecekleri sinyalini verdi. İşçi kesimi beklenen rakamın altında bir teklifin olması halinde görüşmelere katılmayacaklarını duyurdu.
Asgari ücretten doğrudan etkilenenlerin sayısı 7 milyon civarında. Dolaylı etkilenenler ile bu sayı 10 milyona kadar çıkıyor. Peki 2020 yılı asgari ücret için kim ne istiyor? Asgari ücret tahmini ne kadar olur?
Türk-iş: En az 2578 TL olmalı
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret görüşmeleri başlamadan tavrını netleştirerek, "Yaşam maliyeti 2578 TL. Asgari ücret teklifimiz yaşam maliyetinin altında olmayacak" dedi.