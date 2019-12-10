Ersun Yanal'ın istediği üç Süper Lig yıldızı

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal'ın ara transfer dönemi için Süper Lig'den istediği üç futbolcu belli oldu.

Ersun Yanal'ın istediği üzerine sarı-lacivertli yönetim de ara transfer dönemi için bütçe ayrılmasına karar verdi. Comolli de Fenerbahçe'yi sezon sonunda şampiyonluğa ulaştırmak için tüm planlarını hazırladı.

Visca Fenerbahçe formasına yakın

Sezon başından bu yana Fenerbahçe'nin gündemindeki isimlerin başında gelen Edin Visca'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın ısrarcı olduğu kanat oyuncusu için Başakşehir yönetimiyle temaslarını sürdüren sarı-lacivertliler, somut adımlar atmaya başladı.

Başakşehir, 2021'e kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki futbolcunun transferinde 10 milyon euro bedelin altına düşmezken, Fenerbahçe ise 4 milyon euro'da diretiyordu.

Geri sayım başladı

Visca'nın da Başakşehir'e gitmek istediğini iletmesinin ardından görüşmeler yeni bir boyut kazandı. Boşnak futbolcunun da F.Bahçe'ye imza atma konusunda ısrarcı olmasıyla bu kez takas gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerden bir miktar para talep eden turuncu-lacivertlilerin Zajc ile Tolgay Arslan'ı da bonservisleriyle istediği iddia edildi.

Ocakta transferi bitirmeyi hedefleyen F.Bahçe'nin tüm şartları zorlayacağı belirtildi.

Emre Kılınç için plan hazır

F.Bahçe transferin gözdesi olan Emre Kılınç için acele etmeyecek. Sarı-lacivertliler, Sivasspor ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek futbolcuyu 2020-21 sezonu öncesi renklerine bağlamayı planlıyor. Emre'ye menajeri aracılığıyla imza parası ve yüksek bir maaş önerecek olan Kanarya, ağustos ayında işi bitirecek.

O isimler takasta kullanılacak

Ocak ayında bonservis bedeli ödemek istemeyen Fenerbahçe, farklı bir yol izleyecek. Sarı-lacivertliler, Adil Rami, Jailson, Mehmet Ekici, Michael Frey, Alper Potuk ve Mevlüt Erdinç gibi isimleri takas olarak önerecek.

Sol bek için iki aday: Favori Clichy sürpriz Melnjak

Ara transfer döneminde federasyonun belirlediği kriterlere uymak zorunda olan Fenerbahçe, nokta atışı yapmayı hedefliyor. Sarı-lacivertliler, sol beke de takviye yapacak. Teknik direktör Ersun Yanal'ın önceliği Başakşehir'in 34 yaşındaki yıldızı Gael Clichy...

İlk olarak Fransız oyuncuya imza attırmayı planlayan Kanarya, bu görüşmelerden sonuç alamaması halinde rotayı Rize'ye çevirecek. F.Bahçe, Rizespor'un 27 yaşındaki Hırvat sol beki Dario Melnjak için temasa geçecek.

O da gelmeye hazır

Başakşehir ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Gael Clichy'nin Fenerbahçe'ye gelmeye hazır olduğu öğrenildi. Teknik direktör Ersun Yanal'ın sol bek transferinde ilk tercihi olan Fransız yıldızın sözleşme konusunda ise en az 1.5 yıllık imza atmak istediği iddia edildi.