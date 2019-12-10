Derecelendirme kuruluşu Fitch 5 Türk belediyesinin kredi notunu yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings; İstanbul, İzmir, Bursa, Antalya ve Manisa büyükşehir belediyelerinin kredi notu görünümü 'negatif'ten 'durağan'a yükseltti.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, kredi not görünümünü değiştirdiği belediyelerin orta vadede güçlü kalacaklarını ve zayıf risk profili değerlendirmelerinin, güçlü sürdürülebilir borç değerlendirmeleri ile dengeleneceğini belirtti.

Bağımsız kredi profili

Fitch’in değerlendirmesine göre İstanbul'un bağımsız kredi profili 'BBB-', İzmir'in 'BBB', Bursa'nın 'BB', Antalya'nın 'BB' ve Manisa'nın da 'BB+'.