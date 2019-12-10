Megan Rapinoe'den Trump'a salvo: O manyağı Beyaz Saray'dan çıkarmalı

Amerika Kadın Milli Takımı'nın yıldızı Megan Rapinoe, başkanlık seçimi için oyunun rengini belli ederken "En önemli şey o manyağı Beyaz Saray'dan çıkarmak.'' dedi.

Amerika Birleşik Devletleri'ni (ABD) Kadınlar Dünya Kupası şampiyonluğuna taşıyan kilit isimlerden biri olan ve söylemleriyle dikkat çeken Megan Rapinone bir kez daha Donald Trump'ı hedef aldı.

Şimdiye kadar siyasete mesafeli yaklaşan Rapinoe, 2020 Başkanlık seçiminde Demokrat Partililerle aynı kulvarda olacağının sinyallerini verdi.

"En önemli şey o manyağı Beyaz Saray'dan indirmek''

Dergi tarafından yılın sporcusu seçilen Rapinone Donald Trump'ı eleştirirken, "En önemli şeyin o manyağı Beyaz Saray'dan indirmek olduğunu düşünüyorum" dedi.





"Bana otobüse, uçağa binme izni verin''

Trump'ın rakibini desteklemeye hazır olduğunu söyleyen Ballon D'or'un da sahibi Rapinoe, "Bana otobüse, uçağa binme izni verin. İnsanları harekete geçirmek istiyorum. İnsanların ilgilendiği, bir şeyler yapmak için gerek duydukları motivasyon için çalışmak istiyorum" ifadelerini kullandı.







Trump'ı kızdırmıştı

Rapinoe, Dünya Kupası Çeyrek Finali sırasında da kupayı kazanmaları durumunda Beyaz Saray'a gitmeyeceğini söyleyerek Trump'ı kızdırmıştı.



Göndermede bulunmuştu

Son 20 yılda Serena Williams'ın ardından Sports Illustrated'ın yılın sporcusu seçilen 2. kadın olan Rapinoe, dergiye de göndermede bulunarak ırkçı ve cinsiyet ayrımcılığına son verilmesi gerektiğini söyledi.