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MSB duyurdu: PKK/YPG'li 2 terörist teslim oldu

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'li 2 teröristin örgütten kaçarak Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde hudut karakoluna teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor. Son olarak Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'li 2 terörist, örgütten kaçarak silah, mühimmat ve teçhizatlarıyla birlikte Suruç'taki hudut karakolumuza teslim oldu" denildi. 

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