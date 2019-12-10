Galatasaray’ın PSG maçı kamp kadrosu açıklandı

Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son haftasında oynayacağı Parsi Saint Germain maçı kamp kadrosu belli oldu.

Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı Paris Saint Germain maçı öncesi kamp kadrosu açıklandı.

Sarı-kırmızılılarda Ryan Babel, Sofiane Feghouli, Adem Büyük ve Yunus Akgün Paris Saint Germain maçı kamp kadrosunda yer almadı.

Galatasaray, 10:30 sıralarında İstanbul Havalimanı'na geldi. Kafilede yer alan futbolculara terminalde bulunan yolcular ve çalışanlar yoğun ilgi gösterdi.

Fatih Terim'e yoğun ilgi

Taraftarlar, başta Falcao olmak üzere futbolcularla fotoğraf çektirdi. Teknik direktör Fatih Terim de havalimanında bulunan bir vatandaşın isteğini geri çevirmeyerek, bebeğiyle birlikte fotoğraf çektirdi. Terim, kucağına aldığı çocuğu hem sevdi hem de gazetecilere poz verdi. Galatasaray kafilesi, pasaport işlemlerinin ardından THY'nin özel uçağıyla 11.30'da Paris'e hareket etti.

İşte Galatasaray'ın PSG maçı kadrosu

Galatasaray’ın Fransa’da oynayacağı Paris Saint Germain maçının kamp kadrosu şu şekilde:



“Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Jean Micheal Seri, Selçuk İnan, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Ryan Donk, Ömer Bayram, Mariano Ferreira, Okan Kocuk, Emin Bayram, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Steven Nzonzi, Emre Mor, Mario Lemina."

Nasıl devam eder?

Şampiyonlar Ligi’nden elenen Galatasaray’ın yoluna Avrupa Ligi’ne devam etme şansı bulunuyor. Geride kalan 5 maçta 2 puan toplayan sarı-kırmızılılar, 2 puanla dördüncü sırada yer alıyor. Üçüncü sırada bulunan Brugge’ün ise 3 puanı var. Cimbom’un Avrupa Ligi’ne gitmesi için Paris Saint-Germain’i deplasmanda yenip, Club Brugge’ün de sahasında Real Madrid’e puan kaybetmesi gerekecek.