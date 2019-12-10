31 Aralık tatil mi öğleden sonra okul var mı?

Yılbaşına artık sayılı günler kaldı, tatil planları olanlar ise hazırlıklara başladı. Peki 31 Aralık tatil olacak mı, yılbaşı tatili ne zaman ve kaç gün tatil olacak. 31 Aralık salı gününe denk geliyor ve tatil olmayacak. 1 Ocak Çarşamba günü yılbaşı tatili olacak. Peki 31 aralık yarım gün olacak mı, okullar öğleden sonra tatil mi?

Yılbaşına artık günler kaldı aralık ayı bitiyor yeni bir yıl kapıda. Yılbaşı için hazırlıklar yapılmaya tatil planları gözden geçirilmeye çoktan başladı bile. Özellikle çalışan kesim ve öğrenciler yılbaşı tatili ne zaman olacak, 31 Aralık tatil mi, 1 Ocak 2020 resmi tatil mi araştırmalarına başladı. 31 Aralık salı gününe denk geliyor ve o gün tatil yok. Çalışanlar mesaiye, öğrenciler okula gidecek. Fakat 1 Ocak 2020 salı günü yılbaşı tatili olacak ve okullar ve iş yerleri tatil olacak. Yıllık izninden kullanmak isteyenler izin alıp 5 günlük yılbaşı tatili yapabilecek.

01 Ocak 2020 tarihinin hangi güne denk geldiği belli oldu. Her sene olduğu günü bu senede 1 Ocak yılbaşı tatili olacak ve tüm kamu ve özel kuruluşlar tatil yapacak. Bununla birlikte ilkokul, ortaokul, lise ve üniversitelerde de okullar tatil olacak.

Yılbaşı tatili 5 gün olur mu: Resmi tatil takviminin belli olmasıyla birlikte özellikle tatil için plan yapan çalışanlar ve öğrenciler 01 Ocak yılbaşı tatilinin 5 (dört) gün olup olmayacağını merak etmeye başladı.

Konu hakkında henüz resmi açıklama gelmemesine karşın 2020 yılbaşı tatilinin 5 gün olması öngörülmüyor. Yani 28 Aralık cumartesi, 29 Aralık pazar, 30 Aralık pazartesi, 31 Aralık salı ve 01 Ocak çarşamba günü için tatil planı yapanlar izin kullanmak zorunda olacak.

Resmi tatiller birleştirip 44 gün tatil yapabilirsiniz: Yapılan açıklamaya göre, yeni yılda çalışanlar tatillerini birleştirerek 44 gün izin yapabilecek. Ramazan ve Kurban Bayramı tatillerinin hafta sonuna denk geleceği 2020 yılında, birleştirme yapabilecekler için 44 gün izin imkanı doğacak. Dini bayramların dışındaki resmi tatillerin hafta içine denk geleceği belirtilerek çalışanların 13,5 gün izin alarak dilerlerse 44 gün tatil yapabilecekleri öğrenildi.