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UEFA Avrupa Ligi’nde Türk takımlarının maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Demirören Haber Ajansı

UEFA Avrupa Ligi grup müsabakalarının son haftasında Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir’in perşembe günü oynanacak maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

UEFA’dan yapılan açıklamaya göre; UEFA Avrupa Ligi J Grubu’nun kader maçında Başakşehir’in Alman ekibi Borussia Mönchengladbach’a konuk olacağı karşılaşmada İspanyol hakem Jose Maria Sanchez düdük çalacak. Sanchez’in yardımcılıklarını Raul Cabanero ve Inigo Prieto üstlenecek.

Borussia Park’ta oynanacak mücadele TSİ 23.00’te başlayacak.

Wolves-Beşiktaş maçına Letonyalı hakem
UEFA Avrupa Ligi K Grubu son haftasında Beşiktaş’ın İngiliz ekibi Wolverhampton ile deplasmanda karşılaşacağı mücadeleyi Letonyalı hakem Andris Treimanis yönetecek. Treimanis’in yardımcılıklarını Haralds Gudermanis ve Aleksejs Spasjonnikovs yapacak.

Molineux Stadyumu’nda yapılacak mücadele TSİ 23.00’te başlayacak.

Basel-Trabzonspor maçında Makedon hakem görev yapacak
UEFA Avrupa Ligi C Grubu son hafta maçında Trabzonspor’un İsviçre’nin Basel takımı ile deplasmanda oynayacağı müsabakada Makedon hakem Aleksandar Stavrev düdük çalacak.

St. Jakob-Park’ta oynanacak karşılaşma TSİ 20.55’te oynanacak.

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