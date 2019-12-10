TÜSİAD konferansında gerginllik Eski Almanya Cumhurbaşkanı kürsüden indi

TÜSİAD'ın İstanbul'da düzenlediği konferansta ilginç anlar yaşandı. Konferansa davet edilen Eski Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff, Almanca çevirmen olmadığı için İngilizce konuşması istenince kürsüden indi.

TÜSİAD'ın İstanbul'da düzenlediği "Çin'i Anlamak Çin ile İş Yapmak" başlıklı konferansa eski Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff da katıldı.

Wulff, konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıktı. Almanca konuşmasına başlayan Christian Wulff'un yanına, kısa süre sonra görevli kadın geldi.

Çeviri olmadığı için ingilizce konuşması istendi

Görevli kadın, Wulff'a Almanca çeviri imkanı olmadığını belirterek İngilizce konuşmasını istedi. Wulff, "Umuyorum ki gelecek yıl Almanca-Türkçe çevirmen ile konuşma yapabilirim." dedi.

Benim bu konuşmayı ingilizce yapmam mümkün değil

Christian Wulff, "Burada Almanca-Türkçe ve Türkçe-İngilizce çeviri hizmeti yapılacaktı. Ben de şimdi bir sonraki tartışmaya bensiz devam etmenizi teklif ediyorum, benim bu konuşmayı İngilizce yapmam mümkün değil".diyerek kürsüden indi.