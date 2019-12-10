Meteoroloji ilk kez kırmızı uyarı verdi! Antalya'da alarm uzmanlardan uyarı
ANTALYA 'da büyük yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü kurulduğu günden bu yana ilk kez kırmızı uyarı verdi. Antalya merkez, Serik, Kemer, Kumluca ve Finike ilçeleri alarmda...Uzmanlar uyarı üstüne uyarı yapıyor.
ANTALYA 'da bugün başlayan sağanak yarın sabah saatlerinden itibaren Antalya merkez, Serik, Kemer, Kumluca ve Finike çevrelerinde şiddetlenecek.Yağışın Perşembe günü öğle saatlerine kadar metrekareye 100-250 kilogram civarında yağış bırakacağının tahmin edildiği belirtildi.
. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafında yapılan bu uyarı, kuvvetli meteorolojik hadiselerde vatandaşları uyarmak amacıyla başlatılan "renk kodu sistemi" kapsamındaki ilk kırmızı kodlu uyarı olma özelliğini taşıyor.
Uzmanlar uyarı üstüne uyarı yaptı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şube Müdürlüğü hava tahmincisi Murat Acar Twitter'dan ''Antalya merkez, dikkat etsin ve tedbirli olsun herkes. Meteorolojiuyarı yürürlüğe girdikten sonra ilk defa kırmızı uyarı'' diyerek vatandaşları uyardı.
Kırmızı renk kodu ne anlama geliyor?
Hava durumunun çok tehlikeli olduğu durumu ifade eden kırmızı renk kodu, son derece kuvvetli bir meteorolojik hadisenin tahmin edildiği anlamına geliyor.Büyük hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Bu hadiseler çoğu durumda geniş bir alan üzerinde hayatı tehdit eder. Güncel meteorolojik koşullar ve tahminlerin sıklıkla takip edilmesi gerekiyor.