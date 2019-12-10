Meteoroloji ilk kez kırmızı uyarı verdi! Antalya'da alarm uzmanlardan uyarı

Kırmızı renk kodu ne anlama geliyor?

Hava durumunun çok tehlikeli olduğu durumu ifade eden kırmızı renk kodu, son derece kuvvetli bir meteorolojik hadisenin tahmin edildiği anlamına geliyor.Büyük hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Bu hadiseler çoğu durumda geniş bir alan üzerinde hayatı tehdit eder. Güncel meteorolojik koşullar ve tahminlerin sıklıkla takip edilmesi gerekiyor.