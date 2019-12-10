Galatasaray’ın gündemindeki Jesse ile ilgili hocasından açıklama

Eskişehirspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan, Galatasaray’ın devre arasında kadrosuna katmak istediği iddia edilen Nijeryalı kanat oyuncusu Jesse Sekidika hakkında İHA’ya açıklamalarda bulundu.

Bu sezon adeta sakatlıklarla boğuşan Galatasaray’ın, TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor’un parlayan yıldızı Jesse Sekidika’yı devre arasında kadrosuna katmak istediği belirtiliyor. 23 yaşındaki genç futbolcunun mevkisi sağ kanat olmasına rağmen şu ana kadar 8 golü bulunuyor. Sarı-kırmızılıların Jesse için ne zaman düğmeye basacağı ise merak ediliyor.



"Galatasaray’ın, Fenerbahçe’nin ve Süper Lig takımlarının listesinde"

Jesse’nin durumu ile ilgili konuşan Es-Es,’in tecrübeli Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan, transfer konularına karışmadığını ancak Jesse’nin birçok kulübün listesine girdiğini söyledi.

Demirbakan, "Birçok kulübün Galatasaray’ın, Fenerbahçe’nin ve Süper Lig takımlarının listesinde. Gidebilir, herkes gidebilir. Çünkü futbolcular özgürler. Ben onlara gitme, dur diyemem. Çünkü futbol belli bir yaşta oynanan bir oyun ve süreç de kısa. Bu süreçte geleceklerini garantilemek için, gelecek kaygılarını ortadan kaldırmak için ellerine geçen fırsatları kullanmak onların en doğal hakkı. Futbolda her şey olur, yarın sakatlık olur, o olur, bu olur. Biz ne memuruz ne de esnafız. O işleri 60 yaşında da yapabilirsin ama futbol belli bir yaştan sonra olmuyor. Ben transfer konularına müdahil olmam ve ilgilenmem. Benim görevim sahaya çıkan kadroya antrenman yaptırmak” diye konuştu.