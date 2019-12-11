Kepenk indirdiğini duyurdu Şeyma Subaşı Acun ve namaz itirafı bomba!
Acun Ilıcalı ile evliyken Bebek'te kafe açan Şeyma Subaşı, kepenk indirdi. Şeyma Subaşı'nın YouTube üzerinden yaptığı itiraflarda namaz kısmı da ilginç.
Bebek'te geçtiğimiz yıl Acun Ilıcalı ile evliyken sağlıklı yiyecekler, içecekler üzerine Healtyish Cafe adıyla bir mekan açan Şeyma Subaşı, kepenk indirdi. Son zamanlarda Şeyma'nın kafesinde işlerin iyi gitmediği hatta haciz geldiği iddia edilmiş, haciz iddialarını yalanlayan Şeyma Subaşı sonunda gerçekleri itiraf etti. Youtube üzerinden yaptığı açıklamaların namaz kısmı da hayli ilginç oldu.
Bir süredir YouTube’dan video paylaşan Subaşı, takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. Kafesinin kepenk indirmesi ve battığı yönündeki soru üzerine açıklama yapan Şeyma Subaşı "Önümüzdeki günlerde kafeyi kapatacağız gibi görünüyor" dedi.
İşlerin iyi gitmemesi nedeniyle YouTube kanalı açarak oradan gelir sağlamayı amaçlayan Şeyma Subaşı, kanalından kafesinin battığı yönündeki sorular üzerine şunları söyledi:
-''Bütün dürüstlüğümle cevaplıyorum. Biz 1,5-2 sene önce hangi ülkeye gittiysem hep sağlıklı yaşama kafasında yaşayan biriydim. 6-7 yıldır gittiğim marketler ve kafelerde gördüğüm şeylere ilgili bir insan haline döndüm. Bundan 2 sene önce Acun'a bunu bir proje olarak sundum.''
Acun'un ünü sayesinde güzel gitti: ''Burada isminden menülerindeki bütün renklerine her şeyine kadar ben karar vermiş ve ekiple beraber benim emeğim olan bir restoran kafe açtık. Başta gerçekten çok güzel gitti. Bu tabi ki de benim ünlü olmam, Acun'un ünlü olmasından o yüzden güzel gitti. Bundan 3-4 ay sonra da bu böyle devam etti.''