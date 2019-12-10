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Erdoğan'dan 'Size bir gün Nobel Barış Ödülü verilirse tavrınız ne olur?' sorusuna yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğrencilerin "Size bir gün Nobel Barış Ödülü verilirse tavrınız ne olur?" sorusuna "almam" diye yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilkent Üniversitesi'nde Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında düzenlenen "Her İnsan Bir Dünya" temalı programda konuştu.

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Konuşmanın ardından öğrencilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Srebrenitsa'da yaşanan soykırımı inkar eden AvUsturyalı yazar Peter Handke'ye Nobel Edebiyat Ödülü'nün verilmesiyle ilgili soruya yanıt verdi.

"Nobel kendini tüketmiştir"

Handke'ye ödül verilmesine tepki gösteren Erdoğan, "Nobel kendini tüketmiştir. Nobel aslında kendini bitirmiştir. Nobel, siyasi, ideolojik davranan bir kuruluş konumundadır. Benim için Nobel'in hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Türkiye olarak bu törene kesinlikle katılmayacağız. Böyle bir katili ödüllendirmek zulüm ile ortak hareket etmektir." ifadelerini kullandı.

Programın moderatörü Deniz Bayramoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a öğrencilerin "Size bir gün Nobel Barış Ödülü verilirse tavrınız ne olur?" sorusunu sordu. Erdoğan da, "almam" yanıtını verdi.

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