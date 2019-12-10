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Merih Demiral Jose Mourinho'nun göz hapsinde

Jose Mourinho'nun Tottenham'daki ilk transferi Merih Demiral olabilir.

İngiliz basınından Merih Demiral'la ilgili yeni bir iddia gündeme geldi. The Sun'da yer alan habere göre, Juventus'ta yeterince şans bulamayan ve birçok Avrupa devini peşine takan Merih Demiral için son olarak Tottenham talip oldu.

Mourinho'nun ilk transferi olabilir
Haberde Manchester United ve Arsenal gibi önemli kulüplerin de markajında olan Merih Demiral'ın, Jose Mourinho'nun Tottenham'daki ilk transferi olabileceği öne sürüldü.

18 milyon Euro'ya transfer olmuştu
Sezon başında 18 milyon euro karşılığında Sassuolo'dan Juventus'a transfer olan 21 yaşındaki milli stoper siyah-beyazlı formayı şu ana kadar yalnızca bir maçta sırtına geçirdi.

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