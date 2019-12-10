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3 aylar başlangıcı 2020 ne zaman Diyanet

Müslüman alemi için önemi büyük olan 3 aylar 2020 yılında ne zaman başlayacak araştırması başladı. 3 ayların ilki olan Recep ayı 2020 yılının şubat ayında başlayacak. Fazileti bol mübarek 3 aylar 25 Şubat Salı günü başlayacak. 2020 yılında Ramazan ayı ise 24 Nisan'da başlayacak.

İslam alemi için önemi ve fazileti çok büyük olan 3 aylar ne zaman başlıyor araştırması başladı. Recep, Şaban ve Ramazan ayından oluşan mübarek ayların ilki olan Recep ayının birinci günü 25 Şubat olacak. 2020 yılında Ramazan ayı ise 24 Nisan'da başlayacak. 

3 aylar ne zaman başlıyor: 3 aylar, 2020 yılında Receb ayının ilk günü olan 25 Şubat Salı günü başlayacak.

3 ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 27 Şubat Perşembe günü gerçekleşecek.

Miraç Kandili 21 Mart Cumartesi günü, Berat Kandili ise 7 Nisan Salı günü idrak edilecek.

Bu yıl Ramazan ayı ise 24 Nisan Cuma günü başlayacak.

ÜÇ AYLAR DUALARI

Üç Aylar girdiği zaman Hz. Peygamber (S.A.V.) şöyle dua ederdi; “ Ey Allah’ım; Recep ve Şabanı bize mübarek kıl, bizi Ramazana kavuştur.”
Hz.Peygamber (S.A.V.); başka bir hadis-i şeriflerinde ise;” Recep Allah’ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazanda ümmetimin ayıdır.” Buyurarak bu ayların manevi feyzine işaret buyurmuşlardır.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN: 1000 aydan daha hayırlı olan, dünya üzerinde 1.5 milyarın üzerinde Müslüman için çok özel ve yeri doldurulamaz bir anlamı olan 11 ayın sultanı olan Ramazan ayının bayram 2020 yılı 24 Mayıs pazar günü başlıyor.

*23 Mayıs cumartesi Ramazan Bayramı Arifesi

*24 Mayıs pazar Ramazan Bayramı 1.gün

*25 Mayıs pazartesi Ramazan Bayramı 2.gün

*26 Mayıs salı Ramazan Bayramı 3.gün

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