KYK borçları siliniyor mu? Erdoğan'dan milyonların merak ettiği açıklama

"KYK borçları silinecek mi?" sorusuna yanıt veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Değerlendirmesini masaya yatıracağız ve öğrencilerimizin lehine bir karar alacağız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bilkent Üniversitesi'nde Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında düzenlenen 'Her İnsan Bir Dünya' temalı programda dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan öğrenim kredisi alan ve borç ödeme süreci başlayan gençlerin cevabını merakla araştırdıkları "KYK borçları silinecek mi?" sorusuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklama geldi.

KYK borçları silinecek mi?

Soru-cevap kısmında 'KYK borçlarını silmek gündeminizde var mı?' sorusuna milyonlarca öğrenciyi sevindirecek yanıtı verdi.

"Öğrencilerimizin lehine olacak bir adımı da atacağız"

"Şu anda bu bizim gündemimizde..." diyen Erdoğan, "Değerlendirmesini bütçe görüşmelerinden sonra masaya yatıracağız. Öğrencilerimizin lehine olacak bir adımı da atacağız." diye konuştu.