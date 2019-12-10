Şehit Astsubay Esma Çevik'e son veda! Gözyaşı sel oldu aktı
ŞIRNAK'ta şehit düşen bomba imha uzmanı Astsubay Esma Çevik'in naaşı Bayrampaşa'daki evine getirildi. Şehit Çevik'in cenazesi, Ataköy 5. Kısım camisinde ikindi vakti kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.
Şırnak'ın İdil ilçesinde, PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcıya müdahale sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in (30) naaşı helallik alınmak üzere Bayrampaşa'daki evine getirildi.
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Orta Mahallesi Lale Sokak'a sirenler eşliğinde Türk bayrağına sarılı getirilen Çevik'in naaşı "Şehitler ölmez vatan bölünmez" ve "Allah-u Ekber" sloganlarıyla karşılandı.
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Astsubay Çevik'in tabutuna sarılan annesi Nebahat Gözüaydın, kız kardeşleri Elif ve Esra ile yakınları gözyaşı döktü.
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Mezarlıklar Müdürlüğü'ne bağlı İmam Ahmet Özkarataşlıoğlu tarafından dua edilirken, çok sayıda vatandaş da gözyaşı içerisinde duaya eşlik etti.
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