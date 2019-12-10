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Antalya için meteoroloji kırmızı alarm verdi! Kırmızı alarm ne demek?

ANTALYA için meteoroloji kırmızı alarm verdi ve 11 Aralık 2019 'da çok şiddetli yağış görüleceğini duyurdu. Peki kırmızı alarm nedir?

Meteorolojinin sitesinde Antalya'da bugün başlayan çok kuvvetli sağanak yağışın yarın sabah saatlerinden itibaren Antalya merkez, Serik, Kemer, Kumluca ve Finike çevrelerinde şiddetleneceği bildirildi. Yağışın Perşembe günü öğle saatlerine kadar metrekareye 100-250 kilogram civarında yağış bırakacağının tahmin edildiği belirtildi.

Meteoroloji Aydın ve Isparta için sarı, Muğla ve Burdur için ise turuncu alarm verdi. Muğla'nın Bodrum, Marmaris, Datça, Kuşadası, Didim'de bugün başlayan sağanak yağışların gece saatlerinden sonra kuvvetleneceği ve Perşembe günü sabah saatlerine kadar metrekareye 50-100 kg civarında yağış bırakacağı tahmin ediliyor.

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Meteoroloji kırmızı alarmı ne demek?
Meteoroloji hava durumunu yeşil, sarı, turuncu ve kırmızı olarak kategoriliyor. Kırmızı çok tehlikeli bir hava olayını haber veriliyor. Kırmızı alarm çok kuvvetli bir meteorolojik hadise tahmin edildiği anlamına geliyor. Bu alarmın verildiği yerlerde büyük hasar ve kayıp oluşturabilecek olaylara karşı hazırlıklı olunması gerekiyor. 

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Burdur için de turuncu uyarı

Burdur’un doğusu (Bucak, Ağlasun, Çeltikçi) ile Isparta'nın güneyinde (Sütçüler) görülecek yağışların yarın (11.12.2019 Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren kuvvetleneceği ve Perşembe günü öğle saatlerine kadar metrekareye 50-100 kg civarında yağış bırakacağı tahmin ediliyor. 

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