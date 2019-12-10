Kırmızı Çizgi Fitbol canlı- Arda Turan Galatasaray'a dönecek mi

İnternethaber'in Youtube kanalında yayınlanan Kırmızı Çizgi Fitbol programı bugün canlı yayınla saat 16:00'da sizlerle birlikte. Arda Turan'ın Galatasaray'a dönüp dönmeyeceği konuşulurken Jose Mourinho, Vedat Muriç'e kancayı attı.

Mehmet Ayan'ın moderatörlüğünü yaptığı Serdar Ali Çelikler ve Candaş Tolga Işık'ın yorumlarıyla renk kattığı 'Kırmızı Çizgi Fitbol' programında gündeme ilişkin birçok konu masaya yatırılıyor.

Yiğidolar zirvede

Sivasspor, dört büyükler önünde haftayı lider tamamlarken Yiğidoları sırasıyla Beşiktaş, Trabzonspor, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe takip etti. Sahasında Alanyaspor'u tek golle geçen Galatasaray ise altıncı sırada yer aldı.

Türk takımları Avrupa arenasında

Türk takımları bu hafta Avrupa arenasında sahne olacak. Beşiktaş ve Trabzonspor Avrupa'ya erken havlu atarken Medipol Başakşehir ve Galatasaray'ın bir üst tur için hala umudu var.

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Arda dönecek mi? Vedat'a Tottenham kancası

Arda Turan'ın Galatasaray'a dönüp dönmeyeceği merak edilirken Fenerbahçeli Vedat Muriç'e Tottenham'ın yakın ilgisi var.

Beşiktaş'a UEFA'dan men cezası gelecek mi?

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin ''TFF transfer için şu an bize izin vermiyor. Lisans kurulu bu bütçeyle transfer yapamazsınız diyor. Bu sınırlamayla karşı karşıyayız. UEFA'dan men cezası gelebilir'' sözleri siyah-beyazlı camiada şok etkisi yarattı.

Haftanın maçı Sivasspor-Fenerbahçe

Hafta içinde kupada Tuzlaspor'a 2-0 mağlup olan Galatasaray'da son gelişmeler neler ? Süper Lig'de haftanın maçında lider Sivasspor, sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.