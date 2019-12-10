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Satürn'ün uydusu Enceladus'un gizemi çözüldü

Bilim insanları Satürn'ün uydusu Enceladus'un yüzeyindeki desenlerin nasıl oluştuğunu açıklamayı başardı.

Güneş Sistemi'nin en büyük ikinci gezegeni olan Satürn'ün buzlarla kaplı uydusu Enceladus'un yüzeyinde bulunan şeritlerin neden yalnızca güney kutbunda yer aldığı ve neden yüzey boyunca eşit aralıklarla uzandığı bir süredir bilim dünyasının merceğinde olan bir konuydu. Yapılan son araştırma ile Satürn’ün uydusunun gizemi çözüldü. 

The New York Times'ta yer alan habere göre, bilim insanları uydunun yüzeyde çatlaklar oluştuğunda okyanus suyunun kalan boşluklardan püskürdüğünü saptadı.  

Ülke basınına konuşan araştırmacılar bu durumun söz konusu üç çatlağın daha yüzey boyunca düzenli biçimde oluşmasını sağladığını belirtti. 

Bilim insanları suyun aslında dış kabuğun altında buza dönüştüğü görüşünde. Başka bir deyişle donmakta olan su, hacimsel olarak genişliyor ve yüzeyi çatlayana kadar itiyor. 

Söz konusu desenlerin varlığı geçtiğimiz dönemde Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) Cassini aracı tarafından tespit edilmişti. 

Geçtiğimiz haftalarda Hawai'de bulunan Subaru Teleskobu kullanılarak 5 kilometre çapındaki 20 yeni uydu keşfedilmiş, bu keşifle Satürn'ün uydu sayısı 82'ye yükselerek, 79 uyduya sahip Jüpiter'i geride bırakmıştı. 

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