Asgari ücret ne kadar olacak 2020 maaş hesabı

Asgari ücret 2020 yılında kaç olacak sorusunu şu sıralar milyonlarca çalışanın gündeminde. 2020 yılı asgari ücretinin aralık ayının son haftası netleşmesi bekleniyor. Sendika ve hükümetin masaya oturduğu asgari ücret zammı için en yüksek tahmin Disk'ten geldi. DİSK asgari ücret 3 bin 200 lira olsun dedi.

Asgari ücrette zam pazarlığı devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020 yılı asgari ücretini belirlemek için 2 Aralık'ta yaptığı ilk toplantının ardından bugün TÜRK-İŞ'in ev sahipliğinde ikinci toplantısını gerçekleştirecek.

Ay sonuna doğru rakam açıklanmış olacak

Ay sonuna doğru rakam açıklanmış olacak. İşçi ile işveren temsilcileri arasında kıyasıya bir pazarlığa sahne olması beklenen görüşmeler öncesi Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay beklenen rakamın altında bir teklifin olması halinde görüşmelere katılmayacaklarını açıkladı.

7 milyon kişiyi doğrudan etkiliyor

Asgari ücretten doğrudan etkilenenlerin sayısı 7 milyon olarak belirtiliyor. Dolaylı etkilenenler ile bu sayı 10 milyona kadar çıkıyor.

Peki asgari ücret için kim ne istiyor?

Türk-iş: En az 2578 TL olmalı

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret görüşmeleri başlamadan tavrını netleştirerek, "Yaşam maliyeti 2578 TL. Asgari ücret teklifimiz yaşam maliyetinin altında olmayacak" dedi.

DİSK: en az net 3200 TL olsun

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "hem geçim ücretini hem de milli gelir artışını dikkate aldığımızda asgari ücret talebimiz en az net 3 bin 200 TL'dir." diyerek çıtayı hayli yükseğe çekti.

Hak-İş: Ortak bir karar alınmalı

Hak-İş ise, Türk-İş ve DİSK ile birlikte ortak bir asgari ücret tespiti ve 3 konfederasyonla birlikte belirlenen asgari ücretin talep edilmesini dile getiriyor.

CHP: 2 bin 600 lira civarında olması gerekir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2020 lira olan asgari ücret için teklifini yaptı. Kılıçdaroğu, "Bunun normali 2 bin 600 lira civarında olması gerektiğidir’’ dedi.

MHP: 2850 TL olsun

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, asgari ücretin yeni yılda 2850 TL olması gerektiğini söyledi.

Asgari ücret için en çılgın teklif Saadet Partisi'nden

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, asgari ücretin, 6 bin 849 TL olan yoksulluk sınırına denk olması gerektiğini söyledi.

Büyük Birlik Partisi: 2 bin 475 lira olsun!

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, “2019-2020 arasındaki bütçe artış oranı yüzde 22.5. Dolayısıyla da bu hesaplamayla bu yıl asgari ücretin 2 bin 475 lira olmasını Büyük Birlik Partisi olarak teklif ediyoruz” dedi.



2020 yılı için son rakamlar

Asgari ücrette, Yeni Ekonomi Programı’na göre 2020 yılı enflasyon hedefi olan yüzde 8.5 oranında artış yapılırsa, brüt asgari ücret 2 bin 775 TL'ye, net asgari ücret de AGİ hariç 2 bin 191 TL'ye çıkabilir.Merkez Bankası enflasyon raporunda ve YEP'te 2019 yılı enflasyon tahmini yüzde 12 seviyesinde bulunuyor.

Yüzde 10 artış olursa ne kadar artacak?

Komisyon bu oranı esas alırsa brüt asgari ücret 2 bin 865 TL'ye, net asgari ücret de AGİ hariç 2 bin 262 TL'ye yükselir. Komisyon yüzde 10 oranında artış yapmayı kararlaştırırsa bu durumda brüt asgari ücret 2 bin 814 TL'ye, net asgari ücret de AGİ hariç 2 bin 222 TL'ye çıkar.

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, işveren tarafını TİSK, işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil ediyor.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında gerçekleştirilen ilk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanacak. Komisyon, son toplantısını yine Bakanlıkta yapacak.Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Mevcut asgari ücret net 2 bin 20 lira

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 558 lira 40 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 20 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net 2 bin 174 lira 64 kuruş olarak hesaplanıyor.Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 6 lira 12 kuruş. Bunun 2 bin 558 lira 40 kuruşunu brüt asgari ücret, 396 lira 55 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 51 lira 17 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.