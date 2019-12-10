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PFDK'den Gaziantep FK oyuncusu Diarra'ya 2 maç ceza

Anadolu Ajansı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig ekibi Gaziantep Futbol Kulübünün Malili futbolcusu Souleymane Diarra'ya 2 maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında GMG Kırklarelispor mücadelesinde rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle Gaziantep FK'den Souleymane Diarra'ya, 2 maç menin yanı sıra 13 bin lira para cezası verildiği ifade edildi.

Kurulun, kupadaki Altay maçında karma alanda yayıncı kuruluş dışında röportaj verildiği için Trabzonspor Kulübüne de 24 bin lira para cezası verdiği aktarıldı.  

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