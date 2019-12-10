Serdar Ali Çelikler: Arda Turan için ağır abiler devrede

Kırmızı Çizgi Fitbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Arda Turan'ın Galatasaray'a transfer olması için hatırı sayılı ağır abilerin devreye girdiğini söyledi.

Mehmet Ayan'ın moderatörlüğünü yaptığı Serdar Ali Çelikler ve Candaş Tolga Işık'ın yorumlarıyla renk kattığı 'Kırmızı Çizgi Fitbol' programında gündeme ilişkin birçok konu masaya yatırıldı.

''Ağır abiler transfer için devrede''

Arda Turan'ın Galatasaray'a dönme ihtimali üzerine konuşan Serdar Ali Çelikler, şu ifadeleri kullandı;

''Arda Turan, Galatasaray'a dönüyor diyorlar. Net yüzde yüz bilgi. Şöyle duydum. Yüksek mertebeden ağır abiler transfer için devrede. Ve müsbet yönde ilerliyor. Bu işin olmama ihtimali zayıf. Cümleler bu yani. Bana iyi yerden anlatılan bilgi bu.''

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''Ağır abilerin girdiği transferlerden hayır çıktığını görmedim''

Candaş Tolga Işık ise yaptığı yorumda ''O işler futbolda olmuyor. Ben Arda isterse inanırsa ve oynarsa Galatasaray'a çok katkısı olur. Buna hiç şüphem yok. Ama bu iddia doğruysa ağır abilerle transfer yapıp gidip Galatasaray'da da top oynamazsa daha az tahammül olur. Başakşehir'de kimse sesini çıkarmayabilir. Galatasaray'da böyle oturtmazlar yedek kulübesinde Arda'yı. Bilmiyorum doğru mu. Ama ağır abilerin girdiği transferlerden hayır çıktığını görmedim. Türkiye komikliğidir.'' ifadelerini kullandı.