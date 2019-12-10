Meteoroloji turuncu alarmı ne demek? Muğla ve Burdur için turuncu alarm

Meteoroloji turuncu alarmı hava durumunun çok tehlikeli olduğu durumlarda verilir. Muğla ve Burdur için verilen turuncu alarm önemli bir meteorolojik hadiseye işaret ediyor.

Meteorolojinin sitesinde bugün önce Antalya'da için kırmızı alarm Aydın ve Isparta için sarı alarm, Muğla ve Burdur için de turuncu alarm geldi.

Muğla'nın Bodrum, Marmaris, Datça, Kuşadası, Didim'de bugün başlayan sağanak yağışların gece saatlerinden sonra kuvvetleneceği ve Perşembe günü sabah saatlerine kadar metrekareye 50-100 kg civarında yağış bırakacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji turuncu alarmı ne demek?

Meteoroloji turuncu alarmı hava durumunun tehlikeli olduğu durumlar için kullanılır. Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmektedir. Turuncu alarm verilmişse hasar ve kayıpların oluşması muhtemel demektir. Turuncu alarm durumunda çok tedbirli olunması ve güncel meteorolojik tahminlerin takip edilmesi istenir.



Meteoroloji sarı alarmı ne demek?

Meteorolojik uyarılar arasında yer alan sarı alarm 'hava durumunun potansiyel tehlikeler' barındırdığını haber veren alarmdır. Sarı alarm verildiğinde tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte yaşamı etkileyebileceği ve herkesin dikkatli olması gerektiğini gösterir.





Meteoroloji kırmızı alarmı ne demek?

Meteoroloji hava durumunu yeşil, sarı, turuncu ve kırmızı olarak kategoriliyor. Kırmızı çok tehlikeli bir hava olayını haber veriliyor. Kırmızı alarm çok kuvvetli bir meteorolojik hadise tahmin edildiği anlamına geliyor. Bu alarmın verildiği yerlerde büyük hasar ve kayıp oluşturabilecek olaylara karşı hazırlıklı olunması gerekiyor.