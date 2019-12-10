ABD'den eski Suudi İstanbul Başkonsolosuna Cemal Kaşıkçı yaptırımı

ABD Dışişleri Bakanlığı, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde rolü olduğu gerekçesiyle, Suudi Arabistan'ın eski İstanbul Başkonsolosu Muhammed el Uteybi'yi yaptırım listesine aldıklarını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından karara ilişkin yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'ın eski İstanbul Başkonsolosu Muhammed el Uteybi'nin insan hakları ihlallerindeki rolüne yapıldı.

Açıklamada, "Cemal Kaşıkçı cinayeti iğrenç ve kabul edilemez bir suçtur. Bugünkü adımımız ise Kaşıkçı'nın öldürülmesine yönelik cevabımızın bir adımıdır. Bu sebeple bakanlığımız Muhammed el Uteybi'yi Küresel Magnitsky İnsan Hakları Sorumluluk Yasası kapsamında yaptırım listesine eklemiştir" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca Suudi Arabistan yönetiminden Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılması için adil ve şeffaf bir yargılama kapsamında cinayette rol alan kişilerin sorumlu tutulması istenen açıklamada, "Cinayetle ilgili tüm gerçekleri aramaya, Kongreye danışmaya ve buna katılanları sorumlu tutmak için diğer ülkelerle birlikte çalışmaya devam edeceğiz" ifadesine yer verildi.