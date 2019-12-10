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ABD'den eski Suudi İstanbul Başkonsolosuna Cemal Kaşıkçı yaptırımı

Anadolu Ajansı

ABD Dışişleri Bakanlığı, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde rolü olduğu gerekçesiyle, Suudi Arabistan'ın eski İstanbul Başkonsolosu Muhammed el Uteybi'yi yaptırım listesine aldıklarını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından karara ilişkin yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'ın eski İstanbul Başkonsolosu Muhammed el Uteybi'nin insan hakları ihlallerindeki rolüne yapıldı.

Açıklamada, "Cemal Kaşıkçı cinayeti iğrenç ve kabul edilemez bir suçtur. Bugünkü adımımız ise Kaşıkçı'nın öldürülmesine yönelik cevabımızın bir adımıdır. Bu sebeple bakanlığımız Muhammed el Uteybi'yi Küresel Magnitsky İnsan Hakları Sorumluluk Yasası kapsamında yaptırım listesine eklemiştir" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca Suudi Arabistan yönetiminden Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılması için adil ve şeffaf bir yargılama kapsamında cinayette rol alan kişilerin sorumlu tutulması istenen açıklamada, "Cinayetle ilgili tüm gerçekleri aramaya, Kongreye danışmaya ve buna katılanları sorumlu tutmak için diğer ülkelerle birlikte çalışmaya devam edeceğiz" ifadesine yer verildi.

Çeçen Bakan da listede

Öte yandan aynı açıklamada, Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti’nin İçişleri Bakanı olan Aslan Iraskanov'un da ülkedeki insan hakları ihlallerinde rolü olduğu gerekçesiyle yaptırım listesine alındığı kaydedildi.

Iraskanov'un daha önce Çeçenistan yönetimi altında emniyet güçlerinin başında olduğu ve 27 kişinin yargısız infazına sebebiyet verdiği belirtildi.

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