HABER /  DÜNYA

Somali'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na silahlı saldırı

Anadolu Ajansı

Somali'de silahlı bazı kişilerin Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na saldırı düzenlediği bildirildi.

Komiser Muhammed Hüseyin, yaptığı açıklamada, Somali Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve ofisine saldırı girişiminde bulunan 5 silahlı kişinin, sarayın dışındaki güvenlik güçlerine de saldırdığını belirtti.

Hüseyin, güvenlik güçlerinin saldırıyı püskürttüğünü ve silahlı 3 kişinin etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

Saldırganlardan ikisinin ise bölgedeki bir otel yakındaki parka kaçtığını aktaran Hüseyin, saldırganların otele girmeyi başaramadığını ve halen silahlı çatışmaların devam ettiğini vurguladı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
2019 Nobel ödülleri protestolar gölgesinde sahiplerini buldu
Fatih Terim: 'Böylesini hayatımda yaşamadım'
Fahrettin Altun'dan Orhan Pamuk iddialarına yanıt
Bakoyannis: Türkiye ile savaşa girersek yalnız kalırız
Bolu'da paha biçilemeyen tarihi 3 Tevrat ele geçirildi
Tekirdağ'da bir şahıs yanında çalışan liseli kıza cinsel tacizden tutuklandı
ÖNCEKİ HABERLER
İzmir'de feci ölüm Yaktığı ateşin üzerine düşüp öldü
THY kasımda yüzde 82,3 doluluğa ulaştı
Fransa'da Macron karşıtları sokağa döküldü
Talisca'dan 'Come to Fenerbahçe' paylaşımı
Meteoroloji sarı alarmı ne demek? Aydın ve Isparta için sarı alarm verdi
Asgari Ücret komisyonu ikinci görüşmesi! Bu rakamın altında olmaz
Yorumlar