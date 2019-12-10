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Trabzonspor'a Jose Sosa şoku

Antalyaspor maçında cezalı olan Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Jose Ernesto Sosa, akredite alanlara girmesi nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 5 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti. TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'de 14. hafta müsabakalarındaki disiplin ihlallerinden dolayı BtcTurk Yeni Malatyaspor, Demir Grup Sivasspor, Göztepe, Trabzonspor ve Kasımpaşa'nın çeşitli nedenlerle PFDK'ye gönderildiği bildirildi.

JOSE SOSA CEZA ALABİLİR
Bu kulüplerin yanı sıra Trabzonspor futbolcusu Jose Sosa'nın Antalyaspor karşılaşmasında cezalı olmasına rağmen akredite alanlara girmesi sebebiyle disipline sevk edildiği aktarıldı

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