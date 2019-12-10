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Candaş Tolga Işık, Beşiktaş Belediye Başkanı'na seslendi!

İnternethaber'in Youtube kanalında yayınlanan “Kırmızı Çizgi Fitbol” programında Candaş Tolga Işık, Atiba ile ilgili yorumlarda bulunurken Beşiktaş Belediye Başkanı'na çağrıda bulundu.

Kırmızı Çizgi Fitbol yorumcusu Candaş Tolga Işık, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a seslenirken Atiba’nin 1 Mayıs ile ilgili kendisine söylediği sözleri anlattı.

İşte Candaş Tolga Işık’ın yaptığı açıklamalar:

“Atiba'nın heykelini meydana dikecek"
“Beşiktaş Belediye Başkanı'nın yapacağı en büyük iş bu. Atiba Hutchinson’un heykelini meydana dikecek. Atiba bana ‘1 Mayıs İşçi Bayramı geliyor, video çekelim’ dedi. Biz de çektik. İşçi Bayramı’nı kutladı, o videoyu yayınladık. Adamın hayata bakışı bu. İş, emek... Müthiş bir adam. Beşiktaş Belediye Başkanı, o heykeli dik. Beşiktaş’a faydalı olur, semte de değer katan bir şey olur. Atiba, bunu çok hak etti"  ifadelerini kullandı.

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