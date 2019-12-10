Meteoroloji sarı alarmı ne demek? Aydın ve Isparta için sarı alarm verdi

Meteorolojiden alarmlar arka arkaya geliyor. Bu kez Aydın ve Isparta için sarı alarm verildi. Sarı alarm 'hava durumu potansiyel' tehlike arz ediyor demek.

Meteorolojinin sitesinde bugün önce Antalya'da için kırmızı alarm verildi. Hemen ardından ise Aydın ve Isparta için sarı alarm geldi. Bu geceden itibaren şiddetli yağışların etkisini artırması ve perşembe gününe kadar hız kesmeden devam etmesi bekleniyor.

Burdur’un doğusu (Bucak, Ağlasun, Çeltikçi) ile Isparta'nın güneyinde (Sütçüler) görülecek yağışların yarın (11.12.2019 Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren kuvvetleneceği ve Perşembe günü öğle saatlerine kadar metrekareye 50-100 kg civarında yağış bırakacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji sarı alarmı ne demek?

Meteorolojik uyarılar arasında yer alan sarı alarm 'hava durumunun potansiyel tehlikeler' barındırdığını haber veren alarmdır. Sarı alarm verildiğinde tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte yaşamı etkileyebileceği ve herkesin dikkatli olması gerektiğini gösterir.





Meteoroloji turuncu alarmı ne demek?

Meteoroloji turuncu alarmı hava durumunun tehlikeli olduğu durumlar için kullanılır. Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmektedir. Turuncu alarm verilmişse hasar ve kayıpların oluşması muhtemel demektir. Turuncu alarm durumunda çok tedbirli olunması ve güncel meteorolojik tahminlerin takip edilmesi istenir.



Meteoroloji kırmızı alarmı ne demek?

Meteoroloji hava durumunu yeşil, sarı, turuncu ve kırmızı olarak kategoriliyor. Kırmızı çok tehlikeli bir hava olayını haber veriliyor. Kırmızı alarm çok kuvvetli bir meteorolojik hadise tahmin edildiği anlamına geliyor. Bu alarmın verildiği yerlerde büyük hasar ve kayıp oluşturabilecek olaylara karşı hazırlıklı olunması gerekiyor.