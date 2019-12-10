HABER /  SPOR

Konyaspor taraftarına hareket yapan Sumudica PFDK'ya sevk edildi

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica, İttifak Holding Konyaspor mücadelesinde hakareti ve sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Süper Lig'in 14. haftasında Gaziantep'in Konyaspor'a konuk olduğu maçta Teknik Direktör Sumudica, Konyaspor taraftarlarına düşeceksiniz hareketi yapmıştı. TFF, Rumen hocayı bu hareketinden sonra PFDK'ya sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu MARIUSI NINEL ŞUMUDICA'nın 08.12.2019 tarihinde oynanan İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca ve müsabaka sonrası basın toplantısında yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca 10.12.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

SON DAKİKA HABERLERİ
Ahmet Şık: Konuşunca terörist diyorsunuz
Serdar Ali Çelikler: Fatih Terim'in yerinde başkası olsa gömmüştünüz
Serdar Ali Çelikler: Arda Turan için ağır abiler devrede
Murat Kurum BM İklim Değişikliği konferansında Türkiye adına çağrı yaptı
Ahmet Davutoğlu'nun partisinin ismi ve logosu belli oldu!
KYK borçları siliniyor mu? Erdoğan'dan milyonların merak ettiği açıklama
ÖNCEKİ HABERLER
Trabzonspor'a Jose Sosa şoku
Her bel ağrısı fıtık değildir! İşte bel ağrısı ile fıtığı ayırmanın yolları
Candaş Tolga Işık, Beşiktaş Belediye Başkanı'na seslendi!
Beton mikserine çarpan otomobildeki çift feci şekilde öldü
Kremlin'den WADA'nın Rusya'ya yönelik olimpiyat kararına ilişkin açıklama
Şeyma Subaşı namazı bıraktın mı sorusuna yanıtı ile dillerde
Yorumlar