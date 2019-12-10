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Talisca'dan 'Come to Fenerbahçe' paylaşımı

Fenerbahçe'nin transfer hedefleri arasında gösterilen Anderson Talisca'nın yaptığı paylaşım sarı-lacivertli taraftarların dikkatini çekti.

Beşiktaş'ın eski yıldızlarından Anderson Talisca, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandırdı.

Adı Fenerbahçe başta olmak üzere Beşiktaş ve Trabzonspor ile de anılan Talisca, bir Fenerbahçe taraftarının kendisine yolladığı "Come to Fenerbahçe" mesajını takipçileriyle paylaştı.

TARAFTAR MESAJ YAĞMURUNA TUTTU

Brezilyalı oyuncunun yaptığı bu paylaşım sonrasında sarı-lacivertli taraftarlar yıldız oyuncuyu mesaj yağmuruna tuttu.

Talisca, bu sezon Guangzhou Evergrande ile Çin Ligi'nde 27 maça çıkarken 16 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

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