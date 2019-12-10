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Balıkesir'de 4,6 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul, İzmir, Manisa ve Bursa'da da hissedildi. 4,6 büyüklüğündeki depremden 10 dakika sonra 4,3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde akşam 23.14 sularında 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem İstanbul, İzmir, Manisa ve Bursa'da da hissedildi.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.14'de, Altıeylül'de 4,6 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5.0 olarak açıkladı
Kandilli Rasathanesi ise Balikesir'in Altieylül ilçesinde saat 23: 14'te meydana gelen depremin büyüklüğünü 5.0 olarak açıkladı.

Balıkesir merkezde de deprem oldu
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Balikesir'in Altıeylül ilçesinde saat 23:24'te, 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

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