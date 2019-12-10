Fatih Terim: 'Böylesini hayatımda yaşamadım'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi'ndeki Paris Saint-Germain maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Takımın içinde bulunduğu sakatlık sorununa değinen Terim, "Şu anda kalecilerimiz hariç 13 kişiyiz. Futbolculuk hayatımda da teknik direktörlük hayatımda da zaman zaman sıkıntılar olmuştur ama bu 3-4 ay ön saflarda yerini alır. Özellikle milli maçlar dönüşü bir hayli eksik kaldık. Arkasından da beklemediğimiz sakatlıklar bizi bir hayli üzdü de, yordu da. Daha kısıtlı bir imkan halinde olmaya bizi zorladı" dedi.

"Sonuç değil mücadele önemli"

PSG maçında ellerinden geleni yapacaklarını kaydeden deneyimli hoca, "Galatasaray, dünyanın en büyük organizasyonunda, Şampiyonlar Ligi'nde ve de dünyanın en büyük takımlarından biriyle oynuyor. Burada galibiyet ve mağlubiyetten önemli olan, mücadeleyi bırakmamak. Sonuç ne olursa olsun bu ülke ortaya çıkmalı. Sonucu daha sonra değerlendiririz. Yarın neyin ne olacağını puan olarak 7'den 70'e söylerler" ifadelerini kullandı.

"Hiçbir hedeften vazgeçmiş değiliz"

Ligi ve kupayı kazanmak istediklerini vurgulayan Fatih Terim, "Galatasaray ne liginden, ne kupasından vazgeçmiş değildir. Bir yere varmak için gidiyoruz ama çok şükür sonunda da varıyoruz. Çıktık yola, oraya da varacağız inşallah." diye konuştu.