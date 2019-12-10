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Ahmet Şık: Konuşunca terörist diyorsunuz

HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Meclis'te yaptığı konuşmada AK Parti'nin kendilerini 'terörist' diye eleştirmesini gündemine aldı.

TBMM Genel Kurulu'nda dün başlayan 2020 yılı bütçe görüşmeleri bugün de devam ediyor. Dün bütçe üzerine genel görüşmelerin ardından, bugün; TBMM, KDK, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve bağlı kuruluşların bütçeleri görüşüldü.

HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık da kürsüye gelerek söz aldı.

"Terörist diye yaftalıyorsunuz"
Şık, şunları söyledi; "Devletin kaynaklarını savaşa peşkeş çeken hiçbir bütçe halk yararına değildir. Hakikati size her söylediğimizde kolaylıkla; vatan haini, bölücü, terörist, FETÖ'cü, kalleş, devlet düşmanı diye yaftalıyorsunuz. Sadece bize de değil eski cumhurbaşkanlarınızdan başbakanlarınıza bakanlarınıza kadar her kim ne olduğunuzu söylüyor. Hakaretleriniz hazırda bekliyor."

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