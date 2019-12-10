Fahrettin Altun'dan Orhan Pamuk iddialarına yanıt

İletişim Başkanı Fahrettin Altun resmi twitter adresinden yaptığı açıklamada; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü konuşmasındaki, "Türkiye'den teröriste ödül vermişlerdir." şeklindeki ifadelerin, Orhan Pamuk'a yönelik olmadığını bildirdi.

Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanı Altun, Twitter'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü konuşmasındaki ifadelerine ilişkin paylaşımda bulundu.

"Sayın Orhan Pamuk'a yönelik değildir"

"Sayın Cumhurbaşkanımızın bugünkü konuşmasında yer alan 'Türkiye'den teröriste ödül vermişlerdir' şeklindeki ifadeleri herhangi bir şekilde sayın Orhan Pamuk'a yönelik değildir." ifadelerini kullanan Altun, paylaşımında şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye düşmanı ideolojik yaklaşımları ve terör faaliyetleri bilindiği halde Nobel'e aday gösterilen ya da farklı uluslararası örgütlerce ödüllendirilen isimleri kastetmiştir. Cumhurbaşkanımız burada esasen Avrupalı kurum ve kuruluşların ideolojik yaklaşımlara dayanan ödül sistemlerini eleştirmiş, ırkçılığı ve terörizmi ödüllendiren ikiyüzlülüğe vurgu yapmıştır."