Davutoğlu'na YÖK raporu: Şehir Üniversitesi proje üretmiyor yayın yapmıyor

Yeni parti kurma çalışmalarını sürdüren Ahmet Davutoğlu'nun merkezinde yer aldığı Şehir Üniversitesi ile ilgili YÖK'ün 2018 raporuna göre 'Şehir Üniversitesi proje üretmiyor, yayın yapmıyor.'

Şehir Üniversitesi'nin 2008 yılından bugüne kadar tek bir doktora mezunu olmaması dikkatleri çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Zamanında TEKEL'e ait olan araziyi üniversiteye tahsis ettiğini" söylemiş, Ahmet Davutoğlu ile birlikte Ali Babacan, Mehmet Şimşek ve Feridun Bilgin'i Halkbank'ı dolandırmakla suçlamıştı.

Tartışmaların merkezinde

Tartışmaların odağındaki Şehir Üniversitesi'nin gerçekleştirdiği uluslararası sempozyum, kongre veya sanatsal sergi sayısının yalnızca 1 olduğu öğrenildi. Ayrıca üniversitenin Ar-Ge projelerine harcanan bütçe oranı yüzde 0,2'de kalmış. Kontenjanının yalnızca yüzde 60,57’si dolu olan üniversite, sıfır atık, yeşil kampüs ve çevrecilik alanlarında da hiç ödül alamamış.

YÖK raporunda çarpıcı detaylar var

YÖK tarafından hazırlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları Raporu'na göre üniversitede öğretim elemanı başına 41 öğrenci düşüyor. Reklam ve tanıtım harcamalarına 4 milyon 192 bin 911 lira harcayan üniversite, kütüphaneye 611 bin 243 lira harcadı. Ar-Ge projelerine toplam 5 milyon 68 bin harcanırken, bunun sadece 414 bin 965 lirası üniversitenin öz kaynağından karşılandı.

Öğretim elemanı başına düşen yayın sayısı sıfırın altında

Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) 2018 Yılı İzleme ve Değerlendirme Raporu’na göre, üniversitenin ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış öğretim elemanı başına düşen yayın sayısı yalnızca 0,02; endeksli dergilerde yayımlanmış öğretim elemanı başına düşen yayın sayısı ise 0,14.