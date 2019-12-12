HABER /  YEREL

Derhal toplatın şu laneti! Şırıngalı çikolatadan bir çocuk daha pisi pisine öldü

Türkiye'nin yeni belası şırıngalı çikolatalar.. Diyarbakır’da şırıngalı çikolatanın kapağının boğazına kaçması sonucu bir çocuk daha hayatını kaybetti. Dün de Ankara'da bir çocuk aynı sebepten hayatını kaybetmişti.

Yenişehir ilçesi Seyrantepe Mahallesinde yaşayan 7 yaşındaki Umut Bilgi, 25 Kasım 2019’da okul çıkışında, okul yakınında bir marketten aldığı şırınga şeklindeki çikolatanın kapağının boğazına kaçması sonucu ambulansla Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırıldı.

9 gün yaşam mücadelesi verdi

9 gün yaşam mücadelesi veren 7 yaşındaki Umut Bilgi, 5 Aralık 2019 tarihinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Aileden yetkililere çağrı

Acılı aile bütün anne ve babalara çağrıda bulunarak yaşadıkları acıları kimsenin yaşamaması için çocuklarını bu üründen uzak tutmalarını istedi. Aile ayrıca şırınga çikolatasına karşı tedbir alınması için yetkililere çağrıda bulundu.

Dün de Ankara'da bir çocuk hayatını kaybetmişti 

Ankara'da okulda yediği çikolatanın kapağının boğazına kaçması sonucu nefes alamayarak hayatını kaybeden Mert Yağız Köksal, kılınan cenaze namazının ardından defnedilmişti.

Mert Yağız'ın hayatını kaybettiği okulun yöneticilerinin, görevden alındığı açıklanmıştı.

İlgili Haberler
Şırınga şeklindeki çikolatayı yiyen çocuk öldü! Cenazesi kaldırıldı
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Haber alınamayan hamile anne ile minik kızından iç acıtan haber Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Son dakika haberi! Zehirlenen 103 öğrenciden 5'i yoğun bakımda
Ankara'nın vergi rekortmenleri listesi açıklandı! Birinci sırada bakın kim var
Bursa ipeği tescillendi! Dünyada sarayları süslüyor
Talat Atilla CNN Türk'te Ahmet Hakan'a konuştu esrar daha büyüdü
Ahmet Davutoğlu'nun partisinin ismi kesinleşti Fatih Altaylı 'hayırlı olsun' deyip açıkladı
Ali İhsan Yavuz arabuluculuk sınavını neden kazanamadığını açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
Samsun'da imam nikahlı eşini dolandıran Özbek kadın Ümraniye'de yakalandı
Alman Savaş Gemisi Çanakkale'de
Milwaukee Bucks'ın sırtı yere gelmiyor
Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi'nde kahreden tablo
Turgay Kerimoğlu'ndan Emre Mor bombası: Olmuyorsa vedalaşın
Af çıkacak mı son haberler geldi af yasası maddeleri
Yorumlar 4 yorum