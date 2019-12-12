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Windows 7 için geri sayım başladı

Dünyanın en çok kullanılan işletim sistemi olan Windows 7'den desteğini çekmeye hazırlanan Microsoft, kullanıcılarını Windows 10'a yönlendirmek istiyor.

14 Ocak 2020 tarihinde desteklerini keseceğini açıklayan Microsoft, Ocak ayının ortasında tarihin tozlu sayfalarına karışacak olan Windows 7 için yeni bir karar aldı. Microsoft, yalnızca kurumsal kullanıcıları ilgilendiren bu karar ile genişletilmiş güvenlik paketleri stratejisini uygulamaya başlayacak.

Shiftdelete’de yer alan habere göre, Windows 7 Pro ve Windows Enterprise sürümleri için geçerli olan bu uygulama diğer sürümleri kapsamayacak.

Sert bir uyarı mesajı yayımlanacak

Bu noktada diğer kullanıcıların artık Windows 10'a geçmesini isteyen Microsoft, sert bir uyarı mesajı yayımlayacak.

1 ila 3 seneye kadar uzatılabilen Windows 7 desteğinin kesileceği işletmelerin gündeminde tutulacak. Sürümü bireysel kullanım için tercih edenler ise tam ekran boyutunda bir uyarı mesajı ile karşılaşacak.

15 Ocak 2020'den itibaren devreye girmesi beklenen ilgili uyarı mesajında, kullanıcıların neden Windows 7'den Windows 10'a geçmesi gerektiği anlatılacak. Mesajın en güçlü yanı ise güvensiz ve desteksiz Windows 7 vurgusu olacak.

Bir Windows 7 kullanıcısı, bu iletiden Microsoft tarafından açıklanan 3 seçenekten birini kullanarak kurtulabilecek: “Bir daha gösterme”, “Daha sonra hatırlatılmak üzere tekrar göster” ve “Detayları öğren”.

Eğer mesajı alan Windows 7 kullanıcısı bu mesaj ile ilgilenmez ise uyarı paneli asla kaybolmayacak ve her seferinde o kişiyi rahatsız edecek.

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