HABER /  DÜNYA

Bütün modeli aptalların sırtına kurdum deyip büyük vurgunu anlattı

ABD'de yatırımcıların 722 milyon dolarını internet üzerinden "sanal para" ile dolandıran çete üyeleri yakalandı. Çete üyeleri skandal açıklamalarda bulundu.

New Jersey eyaleti Newark Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Ponzi" ya da "Piramit Satış Sistemi dolandırıcılığı" yöntemiyle internet kullanıcılarının parasını dolandıran 4 zanlının gözaltına alındığı duyuruldu.

Açıklamada, 4 zanlının, nisan 2014 ile aralık 2019 arasında BitClub Network adı altında yüksek teknolojiye sahip "Ponzi" ya da "Piramit Satış Sistemi dolandırıcılığı" sistemiyle internet üzerinden küresel çapta 722 milyon dolardan fazla para topladığı bildirildi.

Bütün modeli aptalların sırtına kurdum

Lüks hayat süren zanlılardan 37 yaşındaki Matthew G'nin, adli kayıtlarda, hedef kitlesindeki yatırımcıları "sürü" şeklinde tarif ettiği, "bütün modeli aptalların sırtına kurduğunu" söylediği aktarıldı.

Zanlıların ayrıca, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na kayıtlı olmadığı halde şirketin hisselerini de satmaya çalışmakla suçlandıkları kaydedildi. 

Suçlu bulunmaları halinde zanlıların, menkul kıymetler komplo suçlamasıyla 5 yıl, dolandırıcılık suçlamasıyla 20 yıla kadar hapis cezası alabilecekleri belirtildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Ahmet Davutoğlu'nun partisinin ismi kesinleşti Fatih Altaylı 'hayırlı olsun' deyip açıkladı
Ali İhsan Yavuz arabuluculuk sınavını neden kazanamadığını açıkladı
AK Partili Özlem Zengin ile HDP'li Fatma Kurtulan arasında sert tartışma
Merih Demiral geceye damga vurdu Juventus'tan jesti kaptı
Türkiye Libya mutabakatı için BM'den ilk açıklama
Ahmet Hakan'dan şok iddia! Rahmi Turan beni tehdit etti
ÖNCEKİ HABERLER
Şanlıurfa'da yakalanan 8 PKK şüphelisi için karar verildi!
Pınar Karşıyaka 40 sayı farkla yendi
Adana'daki bazı taşınmazlar özelleştirme kapsamında alındı
Enerjide acele kamulaştırma kararları
Bakan Kasapoğlu: Galatasaray taraftarına yapılan çirkin saldırıyı kınıyorum
Hafif ve kolay tatlılar fıstıklı saray muhallebisi tarifi
Yorumlar