Radamel Falcao: İki kupanın da favorisiyiz

Galatasaraylı Falcao, "İki hedefimiz kaldı; lig ve Türkiye Kupası. Galatasaray olarak bu iki kupanın da en önemli favorisiyiz. Mutlu sona ulaşan taraf biz oluruz umarım." şeklinde konuştu.

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, Avrupa'ya veda ettikleri 5-0'lık PSG mağlubiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Falcao, "Maça iyi başladık ama bu seviyede, böyle bir takıma karşı bir konsantrasyon kaybında cezalandırılıyorsunuz." dedi.

"Şu an için yüzde yüz hazır değilim''

"Fiziksel durumun nasıl?" sorusunu yanıtlayan Kolombiyalı santrfor, "Şu an için yüzde yüz hazır değilim. Sahalardan 2 ay uzak kaldım. Bu şekilde oynayarak daha iyi olacağımı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

''İki kupanın da favorisiyiz''

Falcao, "İki hedefimiz kaldı; lig ve Türkiye Kupası. Galatasaray olarak bu iki kupanın da en önemli favorisiyiz. Düzeltmemiz ve daha iyi yapmamız gereken şeyler var. Mutlu sona ulaşan taraf biz oluruz umarım." şeklinde konuştu.

"Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız"

Galatasaray'ın Fransız orta saha oyuncusu Steven Nzonzi, "Maçı nasıl değerlendiriyorsun?" sorusuna "Kaybettik, tek diyebileceğim bu" yanıtını verdi. Nzonzi, "Galatasaray'ın ne yapması lazım?" sorusunu ise "Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" şeklinde cevapladı.