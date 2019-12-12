Erdoğan Davutoğlu ve Babacan'a heyet gönderdi mi İbrahim Kalın açıkladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yeni partilerini önümüzdeki günlerde ilan edecek olan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'a heyet gönderdiği iddia ediliyordu. Bu iddiayla ilgili İbrahim Kalın'dan bir açıklama geldi.

Davutoğlu ve Babacan'ın parti kurmasıyla ilgili her gün yeni bir iddia çıkıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yeni parti kurma hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'a heyet gönderip girişimlerinden vazgeçmesi yönünde de iddialar çıkmıştı. İddialara ilişkin Cumhurbaşkanılığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklamalarda bulundu.

Bazı basın organlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Davutoğlu ve Babacan'a heyet gönderip yeni parti kurma girişiminden vazgeçsin yönünde çıkan haberlere ilişkin İbrahim Kalın şu açıklamalarda bulundu:

Cumhurbaşkanımızın bir görevlendirmesi söz konusu olmamıştır

Sayın Feyzullah Kıyıklık yıllarca AK Parti'de siyaset yapmış büyüğümüzdür. Şu anda kendisi milletvekili değil. Sayın Babacan, Davutoğlu'nu ziyaret etmeleriyle ilgili kendi beyanından anlıyoruz. Cumhurbaşkanımızın bir görevlendirmesi söz konusu olmamıştır.

Cumhurbaşkanımızın mal varlığı beyanı bellidir

Kendi açıklamasında kimseye telkinde, icbarla gitmediklerini ifade ediyor. Buradan da ne amaçla gittiği anlaşılıyor. Böyle bir görevlendirme 'gidin, konuşun, parti kurmaktan vazgeçin' gibi herhangi bir görevlendirme söz konusu değildir. Cumhurbaşkanımızın mal varlığı beyanı bellidir. Ailesiyle birlikte verilmiştir.

Bunun üzerinden siyaset yapmak gündemi saptırmaktır

Şehir Üniversitesi'yle yürüyen bir tartışma var. Orada YÖK'ün çalışması devam ediyor. Öğrencilerin mağdur olmaması, çalışmaların kesintiye uğramaması için ne yapılması gerektiği hal yoluna koyacaklarını umuyor ve bekliyoruz. Orada bir mağduriyet arzu edeceğimiz bir şey değil. Bu konu üzerinden siyaset yapmak gündem saptırmaktır.