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AK Parti kulislerinde yeni parti yorumu! Davutoğlu'nu Ti'ye aldılar

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, 'AK Parti kulislerinde konuşulanlar' başlığıyla yayınlanan yazısında Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı yeni partinin adının nasıl yorumlandığına yer verdi.

"Ahmet Davutoğlu’nun kuracağı partinin isminin ‘Yaşam ve Adalet Partisi’, kısaca YAP olduğu haberi geldiğinde Meclis’te AK Parti kulisinde bir grup milletvekiliyle sohbet ediyorduk." diyen Abdulkadir Selvi, isim için milletvekillerinin ‘yapı market ismi’ eleştirisi yaptığını kaydetti.

Selvi, Meclis kulisinde AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’la da sohbet ettiğini belirterek yeni partileri sorduğunu belirtti.

Abdulkadir Selvi'nin yazısının ilgili kısmı şöyle:

Davutoğlu'nun yeni partisini Ti'ye aldılar

İlk tepkileri, “AK Parti’nin çakması olmuş” oldu. İçlerinde “HAP yapsalardı, ‘Hak ve Adalet Partisi’ olurdu” diyen de çıktı, “Yapı market gibi” yorumunu yapan da. AK Parti milletvekilleri Davutoğlu’nun partisiyle pek ilgili gözükmediler.

Yorumların ağırlığı, Davutoğlu partisinin ölü doğduğu ve ismin güzel olmadığı yönündeydi. Gerçi o ismin kesin olmadığı parti isminin bugün belirleneceği ortaya çıktı.

"Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı seçilmesi önlensin hesabı"

Selvi, Numan Kurtulmuş ile sohbet ettiğini belirterek yeni partilerle ilgili şu düşüncelerini aktardı:  Ahmet Davutoğlu ya da Ali Babacan’ın o hesapla parti kurup kurmadıklarını bilmiyorum. Ama onları parti kurmaları yönünde teşvik edenlerin hesabı o.

Her iki parti de AK Parti’den ne koparırsa koparsın, yeter ki 2023’te Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı seçilmesi önlensin.

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