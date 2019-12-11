Donald Trump'ın ana gündemi tuvalet sifonları! İhtiyacını gördükten sonra...

Olaylara verdiği tepki ve gaflarıyla son döneme damga vuran ABD Başkanı Donald Trump tuvalet sifonlarını gündemine aldı. Trump tuvaletlerdeki tazyikli sifon kısıtlamasıyla, daha fazla su harcandığı için tasarruftan çok israf yapıldığını söyledi.

ABD’nin eski başkanlarından George H.W. Bush, ülkede konut ve ticari yerlerde su tasarrufu amacıyla, tuvaletlerde sifonun her bir çekişilişinde 6 litre fazla su harcanmamasını için kısıtlama getirmişti.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın gündeminde bu kez, duş ve lavabolardaki suyun daha idareli kullanımını için getirilen düzenleme var.

İnsanlar 15 kez sifon çekmek zorunda kalıyor

Trump, işadamlarıyla yaptığı bir toplantıda, “İnsanlar ihtiyaçlarını gördükten sonra 10 kez, 15 kez tuvaletin su sifonunu çekmek zorunda kalıyor. Dolayısıyla tasarruf edileceğine daha fazla su harcanıyor. Ortak akıl bu uygulamanın sona ermesini gerektiriyor.” dedi.