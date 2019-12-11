Nobel alan İsveçli gazeteciden soykırım tepkisi! Ödülünü iade edecek

Stockholm'de Bosna soykırımını inkâr eden Peter Handke'ye Nobel Edebiyat Ödülü verilmesine tepki gösteren İsveçli gazeteci Christina Doctare, Nobel madalyasını iade edeceğini açıkladı.

Bosna Hersek'te yaşanan savaş suçlarını inkar eden ve her fırsatta eski Sırp lider Slobodan Milosevic'e duyduğu hayranlığı dile getiren Avusturyalı yazar Peter Handke'ye Nobel Edebiyat Ödülü verilmesi, İsveç'in başkenti Stockholm'de protesto edildi.

Gazeteci Christina Doctare de protestoya katılarak konuşma yaptı.

"Şu an tek hissettiğim utanç ve suçluluk"

BM Barış Gücü sağlık ekibinde 1988 yılında yaptığı hizmetler nedeniyle ekip olarak Nobel madalyası aldıklarını belirten Doctare, şunları söyledi;

İsveç Akademisi ile gurur duyuyordum ancak şu an tek hissettiğim utanç ve suçluluk

Bosna katliamının olduğu dönemde orada bulunduğunu dile getiren Doctare, “27 yıl önce orada soykırıma şahit oldum. Nobel Edebiyat Ödülü’nün Bosna Hersek’te yaşanan soykırımı inkâr eden Peter Handke’ye verilmesinden dolayı Nobel madalyamı iade edeceğim" dedi.

Erdoğan da sert tepki göstermişti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu çok önemli bir sınavdı ve bu Nobel'in de ne olduğunu ortaya koydu. Nobel kendini tüketmiş, kendini bitirmiştir. Nobel tamamiyle siyasi, ideolojik davranan bir kuruluş konumundadır. Benim için Nobel'in hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur" diyerek Türkiye'nin törene katılmayacağını ifade etmişti.

Nobel Ödüllü Aziz Sancar çarpıcı ifadelerle karara çıkmıştı

Nobel Ödüllü bilim insanı Prof. Aziz Sancar, Srebrenitsa soykırımına destek veren yazar Peter Handke'ye Nobel Edebiyat Ödülü verilmesine tepki göstermiş, "Srebrenitsa soykırımı şehitlerinin yeşile sarılmış dizi dizi tabutlarının bir resmi vardı. O resmi 5 yıl ofisimin girişindeki tabelaya astım ki her gün bu soykırımı hatırlayayım. Boşnak kardeşlerimize de Sırpların 'Türk' dediklerini ve bu soykırımında Türkleri öldürdüklerini düşündüklerini Batı basınında da okudum. Bunun acısını hâlâ içimde taşırım. " demişti.