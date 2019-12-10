Şarkıcı Eylem'den İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a Türk kahvesi

Türk kahvesi ikram etti: Muhafazakâr Partili Kıbrıs Türkü belediye meclis üyeleri Halil Halebi ve eşi İlkay İsa’nın evine konuk olan partilileri, burada şarkıcı kızları Eylem karşıladı. Eylem, Başbakan Johnson ve birlikte geldiği misafirlere Türk kahvesi ikram etti. Kahvesini alıp bahçeye çıkan Johnson, burada partililerle sohbet etti.

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