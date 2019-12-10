Her bel ağrısı fıtık değildir! İşte bel ağrısı ile fıtığı ayırmanın yolları

Bel ağrısı yaşayanların ilk aklına gelen bel fıtığı hastalığı oluyor. Oysa her bel ağrısı bel fıtığı değildir. Bel fıtığı ağrısı genellikle kalça içinden başlar ve bacağın arka tarafına doğru yayılır. Bel tutulmalarında ise ağrı genellikle belin ortasında ve kemer çizgisinin üzerindedir.

Toplum genel olarak bel ağrılarının kaynağını fıtığa bağlar ve çevrelerinde olan diğer insanların tedavi yöntemleriyle sonuca ulaşmaya çalışır. Bel ağrılarının nedenleri arasında; doğumsal sorunlardan yapılan işe, spor aktivitelerinden kullanılan yatağa, kilo sorunlarından ailesel yatkınlığa kadar uzanan çeşitli nedenleri sıralayabiliriz. Bu konuda görüntüleme yöntemleri de bazen yanıltıcı olabilir ve her MR sonucu tanı demek değildir.

Bel ağrısı bir haftayı geçtiyse...

Bel ağrılarının değişik nedenle bağlı olarak geliştiğini anlatan Therapy Sport Center’dan Uzman Fizyoterapist Altan Yalım, 1 haftayı aşar ağrılara dikkat çekti ve şunları söyledi:

“Eğer bel ağrınız 1 haftayı geçiyorsa, sık aralıklarla tekrar ediyorsa, bacakta veya ayakta karıncalanma, uyuşma ya da kuvvet kaybı varsa, hemen bir doktora görünmeniz gerekiyor. Tedavi, her zaman akut dönemde daha kolaydır”.

Bel fıtığı ile bel ağrısının farkı

Uzun süren ve günlük hayatı zorlaştıran ağrılarda mutlaka uzman görüşü alınması gerektiğinin altını çizen Uzman Fizyoterapist Altan Yalım, bel ağrısı ve bel fıtığını ayıran en temel nedenlere ilişkin şunları söyledi:

1-Bel fıtığı ağrısı genellikle kalça içinden başlar ve bacağın arka tarafına doğru yayılır. Bel tutulmalarında ise ağrı genellikle belin ortasında ve kemer çizgisinin üzerindedir.

2-Bel fıtığında bacakta ve ayakta uyuşma, karıncalanma, his kaybı oluşurken, normal bel tutulmalarında bunlar çok nadir görülür.

3-İleri dönem fıtıklarda ayak bileğinde ve ayak parmaklarında kuvvet kaybı görülürken, bel tutulmalarında bunlara rastlanmaz

4-İstirahat etmek bel tutulmalarında ağrıyı azaltırken, fıtıklarda çok fazla etkili olmaz.

5-İleri dereceli sinir basısı yapan fıtıklar genellikle ameliyatla sonuçlanırken, bel tutulmalarında bu risk yoktur.

6-Zorlayıcı sporlar, bel fıtıklarını da, bel tutulmalarını da kötü yönde etkiler ve iki grup için de kuvvetlendirirsem geçer düşüncesi yanlıştır.

7-Bel kaslarını uygun egzersizlerle ve germelerle sağlıklı tutmak, iki grup hastada da uzun dönem etkilerini azaltır.

8-Manipülasyon veya benzeri metotlar bel tutulmalarında etkili olabilirken, bel fıtıklarında durumu daha da kötüye götürebilir. Bu nedenle, ağrının gerçek teşhisi konmadan yapılmaları sakıncalıdır.