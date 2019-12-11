TFF kulüplerin borçlanma limitini artırdı ortalık karıştı

TFF Başkanı Nihat Özdemir, 18 gün önce “Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız” demişti ama kabul edilebilir sapma tutarı önceki gün %30’dan %40’a yükseltildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, önceki gün yaptığı ve geç saatlerde internet sitesinden duyurulan açıklamayla, sezon başında uygulamaya sokulan ‘Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişikliğe gitti.

Yüzde 30'dan yüzde 40'a yükseltildi

Buna göre 2019-2020 sezonu için kabul edilebilir sapma tutarı yüzde 30'dan yüzde 40'a yükseltildi. TFF'nin yayımcı kuruluşla yapılan yeni anlaşmayla gelirlerin azalması ve kurdaki artışı gerekçe gösterdiği öğrenildi.





''Gerekirse can yakarız''

Sözcü'de yer alan habere göre; Türk futbolunun kurtuluşu olarak sunulan bu uygulamanın kısa sürede değişmesi dikkat çekerken akıllara TFF Başkanı Nihat Özdemir'in 21 Kasım'da yaptığı açıklama geldi. Özdemir, “Ocak ayından itibaren can yakacak kararlar almak zorunda kalacağız. Gerekirse transfer yasağı, puan silme, küme düşürme cezalarını uygulayacağız. Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız” demişti.

Tepkiler çığ gibi

Bu açıklamadan 18 gün sonra yapılan değişiklik tepki çekerken futbolseverler, bu kararın kulüpleri daha çok borç batağına sürükleyeceğini ifade etti.





Trabzonspor Tahkim'e gidiyor

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TFF'nin kararına karşı olduklarını söyledi. TFF Tahkim Kurulu'na, değişikliğin kaldırılması için başvuracaklarını belirten Ağaoğlu, “Bu karar Tahkim'den dönerse, gerekirse UEFA'ya ve CAS'a götüreceğiz. Yüzde 30 limit bile fazlaydı. Hiçbir karar sezon ortasında değiştirilemez” dedi.

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ise değişikliği desteklediklerini kaydetti.

4 kulüp sınırları aşıyor

Medipol Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, belirlenen kulüp harcama limitini aşmış durumda. Trabzonspor'un ise sınır aşım sorununun bulunmadığı belirtiliyor.