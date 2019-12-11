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Enerji Bakanı Fatih Dönmez: Doğalgaz, olması gerekenden çok daha ucuz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, döviz kurundaki değişim oranları dikkate alındığında, doğalgazın olması gerekenden yüzde 59 daha ucuz olduğunu belirtti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in soru önergesini yanıtladı. Dönmez, "Doğalgazın enflasyon oranları dikkate alındığında olması gerekenden yüzde 15, döviz kurundaki değişim oranları dikkate alındığında ise olması gerekenden yüzde 59 daha ucuz olduğu görülmektedir" dedi.

Dönmez, şu görüşleri savundu:

Doğal gaz olması gerekenden yüzde 59 oranında daha ucuz

"1 Ekim 2014 tarihinden 1 Aralık 2017 tarihine kadar olan 37 aylık dönemde doğalgaz toptan satış fiyatlarında artış yönlü bir güncelleme yapılmamıştır. Aksine 1 Ekim 2016 tarihi itibarıyla abone ve serbest tüketicilere uygulanan doğalgaz toptan satış fiyatlarında yüzde 10, 1 Kasım 2018 tarihi itibarıyla elektrik üretimi amacıyla gaz kullanan tüketicilere yüzde 8.82, 1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla abone statüsündeki tüketicilere yüzde 10 ve 1 Eylül 2019 tarihi itibarıyla elektrik üretimi amacıyla gaz kullanan tüketicilere yüzde 3.03 oranında indirim yapılmıştır. 2019 Ekim ayındaki doğalgaz satış fiyatlarının 2014 Ekim- 2019 Eylül dönemi enflasyon oranları dikkate alındığında olması gerekenden yüzde 15, döviz kurundaki değişim oranları dikkate alındığında ise olması gerekenden yüzde 59 oranında daha ucuz olduğu görülmektedir."

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