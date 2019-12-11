Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Roman açılımı' genelgesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Eylem planının uygulanmasında ilgili bakanlıklar ile kurum ve kuruluşlarca azami gayret gösterilecek, ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardım sağlanacaktır" ifadelerini kullandı.

"Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi ile I. Aşama Eylem Planı" 30 Nisan 2016'da yayınlanmıştı.

Roman vatandaşların eğitim, sağlık, istihdam, barınma ve sosyal hizmetler alanlarında yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik strateji belgesinin ikinci aşama eylem planına ilişkin Cumhurbaşkanlığı genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan genelgede, "Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi (2016-2021) II. Aşama Eylem Planı'nın (2019-2021) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının resmi internet adresinde yayımlanacağı belirtildi. Erdoğan genelgede, söz konusu eylem planının ilgili tüm paydaşlar tarafından uygulamaya konulacağını duyurdu.

Eylem planının uygulanmasında ilgili bakanlıklar ile kurum ve kuruluşlarca azami gayret gösterileceğini kaydeden Erdoğan, "İhtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardım sağlanacaktır." ifadelerini kullandı.