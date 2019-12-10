Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Halil Ulaş Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı

Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, MHP genel başkan yardımcıları Mevlüt Karakaya ve Yaşar Yıldırım, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ve bazı milletvekilleri ile diğer yetkililer katıldı.